رسميا.. هواوي تطلق سلسلة هواتف P40 مع كاميرات مميزة

أطلقت شركة هواوي بشكل رسمي سلسلة هواتفها P40 مع مزايا كبيرة للكاميرا والبطارية لمنافسة سلسلة سامسونج جالكسي S20.





زفي التفاصيل، كشفت الشركة الصينية عن سلسلة هواتف P40 قبل قليل في مؤتمرها الذي بثته عبر الإنترنت بعد أن كان من المفترض انعقاده في العاصمة الفرنسية، باريس. وذلك بسبب التخوفات من وباء كورونا المتشر في معظم دول العالم.





تضم سلسلة هواوي الجديدة 3 أجهزة تتمثل في P40 الذي يحمل مزايا كثيرة لاسيما على مستوى الكاميرا، ونسخة P40 Pro بمزايا أفضل، مع نسخة Pro+ التي تأتي بنفس مزايا النسخة السابقة لكن مع تصميم من السيراميك. وستتاح جميعًا للشراء في 7 أبريل القادم.





تتشابه الأجهزة في التصميم الجميل مع شاشة تحتوي على ثقب للكاميرات الأمامية، ووجود مستطيل للكاميرات في الجانب الأيسر للواجهة الخلفية.





وتتميز كذلك باحتوائهما على معالج كيرين 990 والذي يتمتع بتقنية الجيل الخامس وتقنية WiFi 6+ لأول مرة بالهواتف الذكية.





وتعتبر سلسلة P40 هي أول سلسلة تدعم شريحتين بتقنية الجيل الخامس والشريحة الإلكترونية eSIM.





يتميز الهاتف بقياس 6.58 بوصة وزوايا منحنية بدقة FHD+ مع تردد 90 هرتز وهي من نوع Flex OLED بحواف منحنية في الزوايا الأربعة، وتحتوي على ثقب مزدوج يحتوي كاميرا بدقة 32 بكسل ومستشعر أشعة تحت الحمراء 3D للتعرف على الوجه والتحكم بالهاتف بالإيماءات وقدرة على التصوير بدقة 4K.





ويأتيان كذلك مع كاميرا خماسية من لايكا تحتوي 4 عدسات خلفية للتصوير ومستشعر ضوئي 3D ToF، وتتميز العدسات بدقة 50 ميجا بكسل، وعدسة 40 ميجا بكسل واسعة جدًا بتقنية RYYP يمكنها كذلك تصوير فيديو بدقة 4K بسرعة 40 إطار في الثانية، بجانب عدسة تيلي فوتو بدقة 8 ميجا بكسل بتقريب بصري 10 مرات بتقنية بريسكوب، وعدسة تيلي فوتو أخرى بدقة 8 ميجابكسل وبتقريب بصري 3 مرات. وتتميز كاميرا الهاتف بقدرات على التقريب الهجين 20 مرة والتقريب الرقمي 100 مرة.





ويضيف الهاتف بطارية بقدرة 4,200 ملي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع وكذلك الشحن اللاسلكي السريع بقوة 40 واط، والعكسي





كما يقدم ذاكرة رام 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بجانب معالج كيرين 990 الذي تطوره هواوي بنفسها.





وبطبيعة الحال، سيدعم الهاتف واجهة مستخدمة EMUI 10 المبنية على نظام تشغيل أندرويد 10 لكن دون تقديم الدعم لخدمات جوجل.





الهاتف الجديد سيوفران كذلك مزايا أخرى عديدة؛ مثل الاتصال قريب المدى NFC، وتقنية مقاومة الماء والغبار IP68، وWiFi 6.





سيتوفر الهاتف بلونين بتصميم من السيراميك وهي الأسود والأبيض، وبسعر 1399 يورو.