مفاجأة.. مانشستر يونايتد يجد بديل بوجبا في ريال مدريد





يستهدف مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.





ويقترب اللاعب الفرنسي بول بوجبا من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي، وذلك بعد تلقي الكثير من العروض المالية الضخمة من بعض الأندية الأوروبية الكبرى.





ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "الاكسبريس"، فإن مانشستر يونايتد يرغب في ضم فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد بعد التألق بشكل كبير مع فريقه هذا الموسم.





وينتهي عقد فالفيردي مع فريق ريال مدريد في صيف موسم 2025 بعد التجديد خلال الفترة الماضية.



