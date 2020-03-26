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قمة "G20" تواجه فيروس كورونا تحت قيادة السعودية (فيديو)

الخميس 26/مارس/2020 - 05:48 م
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بوابة الفجر
الفجر
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تشهد المملكة العربية السعودية قمة استثنائية افتراضية لقادة "مجموعة الـ20"، تحت رئاسة ملك السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي القمة الاستثنائية؛ لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وسيشارك في اجتماع مجموعة العشرين الأردن وإسبانيا وسنغافورة وسويسرا الاتحادية، وبمشاركة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، كما ستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج ودولة جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي.

هذا وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين هذ العام إلى المملكة العربية السعودية، وبادرت الرياض بإطلاق القمة الطارئة عبر الإنترنت على خلفية جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، ومن المتوقع أن يتبنى قادة "العشرين" وثيقة تحدد خطة العمل لمكافحة الفيروس.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 487 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 22 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 117 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا قمة فيروس كورونا جائحة كورونا السعودية G20

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