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حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

الخميس 26/مارس/2020 - 05:51 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين مفاجأة جديدة بشأن مستقبل صالح جمعة نجم النادي الأهلي وموقفه الفترة القادمة مع النادي.

وتعجب حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق من موقف صالح جمعة مع الأهلي في الفترة الماضية رغم أن مستقبله مجهول بشكل كبير مع النادي الأحمر.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "صالح جمعة قصته غريبة، السويسري رينيه فايلر لا يريد استمراره ضمن صفوف الفريق".

وتابع: "ورغم كل ذلك إدارة الأهلي تتمسك باستمراره داخل الفريق خصوصا أنه مازال صغير السن".

وأنهى حازم إمام تصريحاته قائلاً: "سوف تتضح الرؤية بشأن صالح جمعة خلال الفترة المقبلة، سواء باستمراره أو رحيله عن القلعة الحمراء".

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