لتخصصات الصحية تطلق مبادرة "امتنان" لتمديد تسجيل الممارسين الصحيين

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الخميس، مبادرة "امتنان" التي تتضمن تمديد تسجيل الممارسين الصحيين الذين ينتهي تسجيلهم المهني في إبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو من العام الجاري، إضافة إلى الاكتفاء بعدد ساعات التعليم الطبي المستمر التي حصل عليها الممارس لغرض تجديد التسجيل للطلبات المقدمة ما بين الأول من إبريل وحتى نهاية ديسمبر 2020م.





وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذه المبادرة تأتي تقديرا من الهيئة للجهود العظيمة التي يقوم بها الممارس الصحي في التصدي لجائحة فايروس كورونا COVID-19 وسعيًا في التيسير على الممارسين الصحيين في القيام بعمليات التجديد من غير التنازل عن المعايير المهنية التي تضمن سلامة الممارسة الصحية.





ونوه المتحدث الرسمي للهيئة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الممارسين الصحيين في التصدي لفيروس كورونا وحماية المجتمع من المرض، لافتاً إلى أن الهيئة تقف إلى جانب الممارسين الصحيين وتسعى إلى تذليل العقبات أمامهم لتسهيل تأديتهم لواجبهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.





وقدم شكره وتقديره باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لكل أبطال الصحة الذين يقضون يومهم في الميدان، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.





أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما تعافى 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وبين متحدث الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل 1012 حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة.

وافتتح خادم الحرمين الشرفين، اليوم الخميس، قمة استثنائية لمجموعة العشرين لبحث التصدي لجائحة فيروس كورونا.



وقال الملك سلمان: خالص التعازي لدول العالم التي فقدت مواطنيها بسبب كورونا، مضيفًا: طتأثير هذه الجائحة تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية".

وتابع الملك سلمان: "نُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول ونؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة هذه الجائحة وينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا". وأشار الملك سلمان، إن بلاده بادرت للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب. واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.



