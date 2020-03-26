Advertisements
Advertisements
Advertisements

إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 05:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
قاد استفتاح ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفرالشيخ، حملات إغلاق المقاهي والكافيهات وإغلاق المحلات التجارية بالمدينة والقرى، إبتداءًا من الساعة الخامسة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحضور العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، والرائد عمرو فتح الله، رئيس وحدة المباحث، والقوة المرافقة.

وأكد رئيس مطوبس، أن الحملة تمت بدون تحرير أى محاضر أو مخالفات، نظرًا للالتزام التام من الأهالى وأصحاب المحلات بالقرارات، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

كما تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار حملات إغلاق المحلات والمقاهي والكافيهات والمطاعم وأماكن التجمعات بالمدينة، فضلًا عن وقع الإشغالات والباعة الجائلين، بالتنسيق بين الوحدة المحلية وقسم الاشغالات والجهات الأمنية مُمثلة فى اللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، والقوة المرافقة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، هو الأخر حملات إغلاق المقاهي والكافيهات وإغلاق المحلات التجارية إبتداءًا من الساعة الخامسة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحضور اللواء أحمد الصعيدي، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعقيد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة بيلا.

فضلًا عن إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور على ان يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، بناءًا على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

يأتي هذا فى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور، ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهة أخري، فقد قامت الوحدة المحلية بمجلس مدينة كفر الشيخ، برش سوق الجملة للخضروات والفاكهة بالكلور، بهدف تعقيمه وتطهيره لمواجهة فيروس كورونا المستجد،


وتابع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، غلق وتعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق " الموسمية – الأسبوعية- الماشية " بمدينة كفرالشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التطهير والتعقيم والنظافة العامة للأسواق، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.


وتفقد نائب المحافظ، سوقي القنطرة البيضاء، وغرب المدينة، للتأكد من عدم إقامة الأسواق الموسمية والأسبوعية، وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، والحد من تجمعات المواطنين.

كما تابع تكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، في إطار حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره.
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)
إغلاق المحال التجارية بكفرالشيخ مع بداية الحظر (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ ساعة و نصف

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ ساعة و 16 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

منذ أقل من ساعتين

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

04:22 م

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status