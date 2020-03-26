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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 26-3-2020

الخميس 26/مارس/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 26-3-2020 .
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قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، إنه يسعى لتسهيل التعامل مع ذوي الشأن من المواطنين والشركات ومكاتب المحاماة وغيرهم من الأشخاص المعنيين، من خلال تنظيم العمل خلال فترة تطبيق قرارات رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.


قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن  عمل شاحنات نقل المواد البترولية ومحطات تموين الوقود بنزين وسولار وغاز طيبعي منتظم على مدار اليوم لخدمة الأنشطة المستثناة من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.


ارتفعت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميش ختام تعاملات الأسبوع بقيمة وصلت إلى 12 جنيها، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا مسجلة 1621 دولار للأوقية.


كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقريرها الربع سنوى، عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، عن وصول  قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد إلي 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قسمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018. 



التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام وذلك لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، وبحث الدور الإعلامى لعرض وتقديم رؤية مصر 2030 المحدثة للمجتمع.


أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 34 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضى والوحدات والمحال المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتى العلمين الجديدة والعبور، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة، وحفاظاً على المظهر الحضارى للمدن الجديدة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.


أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، استمرار حملات التطهير والتعقيم الموسعة للمنشآت الحكومية والمناطق المختلفة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


استعرض الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، تقريرًا حول سير العمل بالمأموريات الضريبية والمنظومة الإلكترونية خلال موسم الإقرارات الضريبية الذي انطلق أول يناير الماضي، ويمتد حتى 16 أبريل المقبل للشخص الطبيعي، موجهًا بتوعية الأفراد بتقديم الإقرارات إلكترونيًا خاصة أنه تم إعفاؤهم من رسوم الدخول على الشبكة الإلكترونية هذا الموسم، وإلزام المأموريات والأفراد المترددين عليها والعاملين، بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة حفاظًا على صحتهم، ولضمان الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.



أعلن البنك المركزى المصرى إضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصنيع وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى مبادرة تمويل ودعم القطاع الخاص الصناعي بفائدة 8% متناقصة، وذكر البنك المركزى المصرى، فى بيان اليوم الخميس، أن القرار يشمل الشركات التى يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.


أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبى هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا.


 أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن تقدم عدد من راغبي تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي بطلباتهم للهيئة على النموذج المعد وفقا لشروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتطلبات الترخيص بمزاولة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لكل من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي.

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا وزارة الاتصالات مبادرة دعم فيروس كورونا المستثناة من الحظر الكحول الايثلي الانشطة المستثناة الإجراءات الاحترازية

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