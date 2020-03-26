نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 26-3-2020

أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، استمرار حملات التطهير والتعقيم الموسعة للمنشآت الحكومية والمناطق المختلفة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

استعرض الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، تقريرًا حول سير العمل بالمأموريات الضريبية والمنظومة الإلكترونية خلال موسم الإقرارات الضريبية الذي انطلق أول يناير الماضي، ويمتد حتى 16 أبريل المقبل للشخص الطبيعي، موجهًا بتوعية الأفراد بتقديم الإقرارات إلكترونيًا خاصة أنه تم إعفاؤهم من رسوم الدخول على الشبكة الإلكترونية هذا الموسم، وإلزام المأموريات والأفراد المترددين عليها والعاملين، بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة حفاظًا على صحتهم، ولضمان الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.