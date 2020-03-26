Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الاتحاد الإيطالي يكشف حقيقة إهداء لقب الدوري إلى يوفنتوس

الخميس 26/مارس/2020 - 05:26 م
Advertisements
يوفنتوس
يوفنتوس
Advertisements
مازال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مصمم  إكمال الموسم الكروي في دوري الدرجة الأولى حتى لو انتهي في شهر أغسطس المقبل، وذلك بالرغم من تفشي وباء كورونا القاتل.

وقال غرافينا في تصريح لإذاعة "مارتي": "سنقوم بكل ما في وسعنا لإنهاء الدوريات، واذا اضطررنا سنطلب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي تمديد الفترة إلى ما بعد 30 يونيو، واللعب في يوليو وأغسطس إذا لزم الأمر".

وأضاف: "من المبكر التفكير في تاريخ معين، لكن يتوجب علينا أن نحافظ على تفاؤلنا ولا سيما من ناحية صحة الايطاليين وعلى أملنا بأن ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن".


وتابع "في حال استحالة استخدام كل النوافذ (الزمنية) المتاحة كما هو مخطط له، سنعمد إلى تغيير صيغة المسابقات".

ونفى غرافينا إمكانية إلغاء الدوري نفيا قاطعا أو منح اللقب لمتصدر الدوري (يوفنتوس) وقال في هذا الصدد: "سيؤدي ذلك إلى سيناريو بغيض، سأستمر في رفض هذا السيناريو طالما هو ممكن".

ويعقد ممثلون عن الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري ونقابة اللاعبين والحكومة اجتماعا الخميس من أجل التطرق إلى الحلول المستقبلية.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

منذ ساعة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ 39 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة خيانة تيرشتيجن لبرشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

أليجري يكشف حقيقة عودة بوجبا إلى يوفنتوس

رونالدو يكشف حقيقة رحيله عن يوفنتوس

تقارير.. نجم ريال مدريد في طريقه إلى يوفنتوس

رونالدو يكشف عن هدفه الفترة القادمة.. ويوجه نصيحة إلى لاعبي كرة القدم

دورتموند يخطط لضم نجم يوفنتوس

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد الفوز على إنتر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

05:17 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

04:22 م

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

04:43 م

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status