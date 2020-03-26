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لم تكن الخطوبة الأولى لهند عبدالحليم.. تعرف على خطوبتها السابقة

الخميس 26/مارس/2020 - 06:17 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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أعلنت الفنانة هند عبد الحليم خطوبتها من "كريم قنديل" وهو شخص من خارج الوسط الفني، وأوضحت أن الخطوبة تمت خلال فرض حظر التجوال، ولم يكن هناك حفل كبير، وهذه تعتبر الخطوبة الثانية لها بعد فسخها لخطوبتها الأولى.

ومن خلال السطور التالية يعرض إليكم 'الفجر الفني' بعض المعلومات عن خطوبتها الأولى.

1-نشأت قصة حب كبيرة بينها وبين الفنان "باهر النويهي''، حيث أنهما تشاركا في رمضان عام 2017 بمسلسل ''الأب الروحي".


2-لم يكن هذا العمل الوحيد الذي يجمعهما حيث تشاركا في مسلسل "طاقة نور" الذي تم طرحه في 27 مايو 2017م.

3-أعلنا خطوبتهما يوم 24 يوليو عام 2017، حيث كتبت "عبد الحليم" قائلة: ": "اتخطبنا شكرا لكل الناس اللي باركت وفرحت بحبكوا" ، ثم وجهت حديثها ل"باهر النويهي" قائلة: "بحبك أوي يا بيبو".

4-كان "باهر النويهي" دائما يصفها بإنها أذكى وأشطر إنسانة، وعبر عن حبه لها عبر صفحته الشخصية قائلا: ""ربنا يقدرني وأسعدك يا أجمل وأطيب وأذكى وأشطر بني آدمه أنا شفتها، بحبك".

5-كان للقدر رأي أخر في علاقتهما، وتم فسخ خطوبتها في ابريل عام 2018، وقاما بحذف جميع الصور التي جمعتهما.

6-أعلنت هند عن سبب الإنفصال خلال إستضافتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" قائلة: "ده نصيب، ونسبة الخيانة عند الرجال أكبر من النساء".

7-ظلت هند رافضة للإرتباط طوال هذه الفترة، حتى أعلنت اليوم عن خطبتها من "كريم قنديل".

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