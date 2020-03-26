Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

الخميس 26/مارس/2020 - 05:10 م
Advertisements
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على 15 شخصية وخمسة كيانات في إيران ضمن إطار برنامج "مكافحة الإرهاب".

وأوضح منشور عبر موقع الخزانة الأمريكية على الإنترنت، فأن العقوبات الجديدة تتعلق العقوبات بشركات في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيماويات.

وعطلت العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها على طهران قبل عامين، ربع منصات الحفر النفطية على الأقل لدى إيران.

ونقلت "إذاعة فردا"، التي تبث بالفارسية من التشيك، تقريراً يفيد بتوقف عمل العديد من منصات الحفر النفطي داخل إيران، بما قد يؤثر سلباً على معدل إنتاج النفط الخام لطهران.  

كما تلفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة النفط الإيرانية، وأيضاً تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن 80% من الحقول النفطية لدى إيران في النصف الثاني من عمرها، وتواجه تراجعاً بالإنتاج يتراوح بين 8 إلى 12% سنوياً.

ويتعين على إيران حفر آبار جديدة للحقول القديمة وزيادة إنتاج الحقول النفطية الجديدة عن طريق حفر الآبار؛ للحفاظ على مستوى الإنتاج النفطي، حسب ما ذكرت إذاعة "فردا".

في الجولة السابقة من العقوبات قبل عام 2015، على الرغم من إغلاق العديد من آبار النفط وتراجع إنتاج النفط الإيراني، استمرت طهران في الحفر.

الكلمات المفتاحية

الخزانة الأمريكية إيران

أخبار تهمك

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ أقل من ساعة

حقيقة خيانة تيرشتيجن لبرشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

منذ ساعة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ 39 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

05:17 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

04:22 م

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

04:43 م

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status