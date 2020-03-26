Advertisements
Advertisements
Advertisements

فجر الجمعة.. القوات المسلحة الإماراتية تنفذ تمرين "تعاون الحق 12"

الخميس 26/مارس/2020 - 05:00 م
Advertisements
القوات المسلحة الإماراتية
القوات المسلحة الإماراتية
وكالات
Advertisements

أعلنت القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس، عن تنفيذها التمرين المشترك "تعاون الحق 12" وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية، في منطقتي الشامخة وجبل علي ابتدءا من الساعة الرابعة فجر يوم غد الجمعة ولمدة يومين "الجمعة والسبت"، وذلك في إطار تعزيز العمل التكاملي المشترك بما يخدم أمن واستقرار المجتمع، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتنبه الجهات الإماراتية المشاركة الجمهور الكريم خاصة من سكان منطقة الشامخة وجبل علي وما يحيط بهما إلى توقع الأصوات العالية والضوضاء المصاحبة لفعاليات هذا التمرين، والتي تتضمن حركة طائرات الهليكوبتر وناقلات الجند المدرعة ومركبات الإسعاف والشرطة والدفاع المدني، ويتوجب التنبيه إلى ضرورة حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ التمرين حرصا على سلامة الجميع.

كما تلفت الجهات إلى أن التمرين يأتي ضمن الحرص على تطبيق أفضل مستويات التنسيق والعمل التكاملي في سبيل تعزيز الجهود الحكومية المتواصلة لحماية المجتمع وتعزيز استقراره والحفاظ على السلامة والوقاية العامة، داعين الجميع إلى الاسهام في الالتزام بإنجاح الجهود الحكومية بمسؤولية وبمواطنة إيجابية بإجراءات الوقاية واشتراطات وتعليمات الجهات المعنية.


الكلمات المفتاحية

القوات المسلحة الإماراتية القوات المسلحة الإمارات

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ ساعة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ 42 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

منذ ساعة و 8 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

سر اجتماع ولي عهد أبو ظبي مع وزير الدفاع الأمريكي

عمان وبريطانيا تتباحثان مجالات تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين

إنطلاق فعاليات التمرين العسكري "آيرون ماجيك 19" بين الإمارات والولايات المتحدة

تعاون سوري إماراتي في مجال التطور العقاري

انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي-الإماراتي الثاني في الرياض

الإمارات وسلطنة عمان تختتمان التمرين العسكرى "تعاون 2"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

05:17 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

04:22 م

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

04:43 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status