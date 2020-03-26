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لاعبو برشلونة يوجهون ضربة قاضية إلى "بارتوميو" ويخذلون جماهيرهم

الخميس 26/مارس/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
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ذكرت تقارير صحفية عالمية، بأن لاعبي برشلونة الإسباني رفضوت المقترح المقدم من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتويمة، بشأن ونا المستجد (كوفيد19-).



وأفادت شبكة إي إس بي إن الأمريكية أن المناقشات بين قادة الفريق ومجلس الإدارة مستمرة، لكنها أكدت أن اللاعبين غير سعداء بالطريقة التي تنوي الإدارة التعامل بها مع الأزمة.



وتابعت أن صعوبة المفاوضات بين الطرفين، تكمن في وجود بعض الخلافات بين اللاعبين وبعض أعضاء مجلس الإدارة، ورغم ذلك فإن هناك حالة من التفاؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق.



وكانت إدارة النادي الكاتالوني عقدت اجتماعاً عبر الفيديو مع اللاعبين لبحث السياسة المالية للنادي في ظل محاولاته لاحتواء الأزمات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن سياسة تخفيض الرواتب في برشلونة لن تطبق فقط على الفريق الأول لكرة القدم، بل على باقي الفرق في مختلف الرياضات بالنادي مثل فريق كرة اليد وكرة السلة وغيرها.

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