وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

ينتظر عدد كبير من أولياء الأمور، القرارات التي سيصدرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم الخميس.





وقال الوزير، في تصريح خاص إلى موقع "الفجر": "أعددنا فيديو كامل بالمستجدات سيتم نشره بعد ٨:٣٠ مساءً اليوم إن شاء الله".





وكان قد أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بصدد الإعلان عن قرارات هامة اليوم تخص طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي (تعليم فني).





وناشد محمد مجاهد، أولياء الأمور من خلال موقع "الفجر" بعدم الانسياق وراء أي أخبار غير صادرة رسميًا عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنه يتم تكثيف التعليم عن بعد من أجل مصلحة الطلاب.





وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.





وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.





وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg





وتابع: "أن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقمي هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".





واستطرد: "أن أبناءنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.



