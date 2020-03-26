حملة توقيعات لـ'الصحفيين' للتبرع من بدل التدريب لعمال اليومية

أطلق عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حملة توقيعات؛ لمطالبة مجلس النقابة باتخاذ قرار يسمح لهم بالتبرع والاقتطاع الاختياري من بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة ١٠% أو أكثر، على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، لصالح عمال اليومية والمتضريين من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وطالب الزملاء من مجلس النقابة، بتوجيه تلك التبرعات، عبر توقيع المجلس بروتوكول مع إحدى المؤسسات الأهلية، المعروفة بأعمالها العينية المباشرة مع القرى الأكثر احتياجًا.



وجاء نص الدعوة كالتالي:



ندعو نحن الصحفيون الموقعون أدناه، مجلس نقابة الصحفيين، باتخاذ قرار يسمح للصحفيين بالتبرع والاقتطاع الاختياري من بدل التكنولوجيا، بنسبة ١٠% أو أكثر، على مدار الثلاث الأشهر القادمة -قابلة للمد- لصالح عمال اليومية والمتضررين من إجراءات الحظر، والحد من الحركة بالمجتمع المصري، جراء مخاوف انتشار وباء كورونا.



كما نطالب أن يتم توجيه تلك التبرعات، عبر توقيع المجلس بروتوكول مع إحدى المؤسسات الأهلية، المعروفة بأعمالها العينية المباشرة مع القرى الأكثر احتياجًا.