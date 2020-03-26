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اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

الخميس 26/مارس/2020 - 04:51 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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قام حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بالتقدم بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم، لتخفيض راتبه، بعد الأحداث الأخيرة.

وبناء علي طلب من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم واستجابة لرغبته المطلقة بتخفيض راتبه، وتماشيًا مع تلك الأحداث الطارئة التي تمر بها البلاد، وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بنسبة 25‎ ‎%‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة

ويذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد قام بتأجيل مواجهتى منتخب مصر وتوجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية لأجل غير مسمي بسبب فيروس كورونا.

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