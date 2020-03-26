Advertisements
Advertisements
Advertisements

عرض ضخم من شنغهاي شينوا لإبعاد إيجالو عن مانشستر يونايتد

الخميس 26/مارس/2020 - 04:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements


يحاول نادي شنغهاي شينوا الصيني إفشال عمليه إنتقال لاعبه المعار أوديون إيجالو لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم، أن النادي الصيني قدم عرضاً خرافياً لإجالو، من أجل إقناعه برفض الإنتقال لمانشستر يونايتد بشكل دائم، حيث يلعب معاراً للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي شنغهاي عرض راتب يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع، لإقناع الدولي النيجيري بالبقاء في صفوف الفريق.

وقدم النادي عرضاً يمتد حتى صيف 2024، مما يعني تقديم راتب يقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني خلال المواسم المتبقية له.

وإنضم إيجالو لليونايتد في يناير الماضي بصيغة الإعارة، حيث تحملت إدارة النادي الإنجليزي جزءاً من راتبه الحالي المقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني.

وقدم مستوى جيد مع الفريق الإنجليزي، حيث خاض 8 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.

وكانت تقارير إنجليزية قد نوهت لرغبة مانشستر يونايتد في شراء عقد نجم واتفورد السابق بشكل كامل، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ 40 دقيقة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 17 ساعة

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ ساعتين

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة": عدد المعزولين بالمحاجر والعزل الصحي يبلغ 13 ألف حالة

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

دي خيا يطلب راتب ضخم نظير التجديد لمانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يحدد سعر نجم الفريق

مانشستر يونايتد يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

مانشستر يونايتد يقدم عرضًا جديدًا لضم نجم نيوكاسل

استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا

إيجالو.. رابع أفريقي يسجل بقميص مانشستر يونايتد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

04:22 م

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

03:28 م

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

12:49 م

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status