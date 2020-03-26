عرض ضخم من شنغهاي شينوا لإبعاد إيجالو عن مانشستر يونايتد









يحاول نادي شنغهاي شينوا الصيني إفشال عمليه إنتقال لاعبه المعار أوديون إيجالو لمانشستر يونايتد الإنجليزي.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم، أن النادي الصيني قدم عرضاً خرافياً لإجالو، من أجل إقناعه برفض الإنتقال لمانشستر يونايتد بشكل دائم، حيث يلعب معاراً للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.





وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي شنغهاي عرض راتب يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع، لإقناع الدولي النيجيري بالبقاء في صفوف الفريق.





وقدم النادي عرضاً يمتد حتى صيف 2024، مما يعني تقديم راتب يقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني خلال المواسم المتبقية له.





وإنضم إيجالو لليونايتد في يناير الماضي بصيغة الإعارة، حيث تحملت إدارة النادي الإنجليزي جزءاً من راتبه الحالي المقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني.





وقدم مستوى جيد مع الفريق الإنجليزي، حيث خاض 8 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.





وكانت تقارير إنجليزية قد نوهت لرغبة مانشستر يونايتد في شراء عقد نجم واتفورد السابق بشكل كامل، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.



