Advertisements
"بلدية الخبر" تضبط كميات كبيرة من المعقمات مجهولة المصدر
الخميس 26/مارس/2020 - 04:44 م
Advertisements
الفجر السعودي
Advertisements
تمكنت بلدية محافظة الخبر بالسعودية، من ضبط كميات كبيرة من المعقمات مجهولة المصدر يتم تخزينها في إحدى الاستراحات المخالفة بحي الشراع لإعادة تعبئتها ووضع ملصقات عليها ومن ثم بيعها في منافذ البيع.
وقالت البلدية، إنه تم رصد أحدى الشاحنات وهي تقوم بإفراغ حمولة من المعقمات مجهولة المصدر في ظروف سيئة ولا تحمل بيانات تعريفية وذلك بإحدى الاستراحات ليتم إعادة تعبئتها في عبوات ومن ثم بيعها في الأسواق.
وتبين بأن هذه الشاحنة قادمة من خارج المنطقة الشرقية، حيث تم حجز الشاحنة والتحفظ على عدد من العمال بالموقع، ومصادرة كافة الكميات المضبوطة والتي تقدر بأكثر من 3360 جالون، بسعة 4 لتر للجالون الواحد.
وافتتح خادم الحرمين الشرفين، اليوم الخميس، قمة استثنائية لمجموعة العشرين لبحث التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وقال الملك سلمان: خالص التعازي لدول العالم التي فقدت مواطنيها بسبب كورونا، مضيفًا: طتأثير هذه الجائحة تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية".
وتابع الملك سلمان: "نُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول ونؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة هذه الجائحة وينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا".
وأشار الملك سلمان، إن بلاده بادرت للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد.
وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.
واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.
وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.