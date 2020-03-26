"ابقوا في منازلكم".. نصيحة متحدث الصحة العالمية لمنع انتشار كورونا

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، أن العالم لا يوجد به أقنعة كافية، ومن يرتدي أقنعة هم أعضاء الفرق الطبية أولًا، والذين يعملوا على مدار الساعة مع المرضى المصابين، ثم الأفراد المصابين بالفيروس لمنع انتشار المرض، والأفراد الذين على اتصال مباشر بالمصابين مثل الأعمال المنزلية يجب أن يرتدوا أقنعة، بينما على المستوى اليومي يكون القناع غير مناسب، وقد يؤتي بأثر سلبي ويتسبب في إثارة الجلد.





وأضاف "ليندماير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أنه يتم حاليًا العمل على إنتاج لقاح للوقاية من الإصابات القادمة بفيروس كورونا، وإنتاج علاج للإصابات الحالية، في المعامل الطبية، موضحًا أن إنتاج علاج كورونا قد يستغرق من 12-18 شهر حتى يتم انتاجه، حتى يتم تطويره ثم اختباره وتجريبه، ثم انتاجه والتصديق عليه، ومن الهام أن نركز على العلاج وعدم ظهور حالات جديدة.





وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن الأفراد أصحاب الأعراض البسيطة حين تكون المؤسسات الصحية محملة أكثر من طاقتها يجب أن يبقوا في المنزل ويتبعوا التعليمات الصحية، مع الحرص على أن يرتدي المخالطين له أقنعة وغسل أيديهم بعناية وحرص مع تجنب لمس الفم والعين والأنف باعتبارها الوسائل التي يصل من خلالها الفيروس للرئة، مناشدًا المواطنين "ابقوا في منازلكم واغسلوا أيديكم"، وعلى الشباب الذين يعتقدوا أنهم لن يصابوا بالمرض، قد ينقلوا المرض لاحد أفراد أسرتهم ويتسببوا في وفاتهم.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.





456 حالة





وقال: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

وخلال مؤتمر صحفي أمس لوزيرة الصحة والسكان، ووزير الدولة للإعلام، استعرضت الدكتورة هالة زايد رسمًا توضيحيًا لكيفية انتشار العدوى والإصابات، مؤكدة أن العزل من أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم رصد وتتبع الحالات من خلال "شجرة المخالطين"، مؤكدة أهمية اتباع إجراءات المباعدة والعزل لتقليل نسب الإصابات اليومية والتي تهدف إلى عدم الوصول إلى السيناريو الثالث من ارتفاع الإصابات في وقت زمني قصير.





ونوهت الوزيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التقصي التي اتخذتها الدولة تهدف إلى تقليل نسبة الإصابات اليومية، واستيعاب الحالات بالمستشفيات وتوفير القوى البشرية اللازمة لمتابعتهم، مناشدة المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة، وأوضحت أن نسبة الخطورة تكون عالية لكبار السن والحوامل، وقد لا تظهر أعراض لمن لديهم مناعة قوية.





إغلاق العيادات الخارجية بالمستشفيات





وأكدت إغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمنع التكدس والاختلاط بين المرضى، على أن يتم توزيع الأطقم الطبية بتلك العيادات على الوحدات والمراكز الطبية، كما تقرر صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال مقدمًا لثلاثة أشهر قادمين، للتيسير على المرضى، مشيرة إلى أنه يتم عقد اجتماع بشكل دوري مع وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات عبر "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة تطبيق خطة الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



