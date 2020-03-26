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"أفعل شيئا جميلًا ".. هبة مجدي بالبيانو في المنزل

الخميس 26/مارس/2020 - 05:55 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مجدي" في هذه الصور برفقة زوجها محمد محسن من منزلهما أمام البيانو الخاص بهما، مرتديان بلوفر من اللون الأسود.

وكتبت "مجدي"على هذه الصورة قائلة: "أفعل شيئا جميلا في منزلك".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ايه الجمال ده يا هوبا، والله إني أشوف صورك الجميلة دي ده الشئ الجميل اللي مصبرني على قعدة البيت والملل بعشق ضحكتك ربنا يديمها.

ويذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "مجدي" في مسلسل "الأخ الكبير" والذي دارت أحداثه حول شخصية حربي التي تتعرض للكثير من المشاكل والظلم في قضية قتل أخته.

وشاركها في بطولة هذا المسلسل كلا من أشرف زكي، محمد رجب، أيتن عامر، دينا فؤاد، محمد عز، هاجر أحمد، راندا البحيري، وأخرون.
"أفعل شيئا جميلًا ".. هبة مجدي بالبيانو في المنزل
"أفعل شيئا جميلًا ".. هبة مجدي بالبيانو في المنزل
"أفعل شيئا جميلًا ".. هبة مجدي بالبيانو في المنزل
"أفعل شيئا جميلًا ".. هبة مجدي بالبيانو في المنزل

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