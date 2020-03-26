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بعد طرحها..قصاد بابك للمطرب أحمد كامل تتخطى نصف مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الخميس 26/مارس/2020 - 04:46 م
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أحمد كامل
أحمد كامل
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شهد موقع يوتيوب، طرح أحدث كليبات المطرب أحمد كامل، من خلال قناته الرسمية، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا ومشاهدات كبيرة.

أغنية أحمد كامل الجديدة

وحصدت أغنية "قصاد بابك" للمطرب أحمد كامل، أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، لتتصدر "ترند" يوتيوب.

رواج أغنية أحمد كامل

ولاقت أغنية أحمد كامل الجديدة رواجًا واسعًا، في ظل الظروف التي تمر بها مصر وبقية دول العالم حاليًا، وقرارات حظر التجول في مصر وبعد الإجراءات الاحتارزية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد_19".

لفتة طيبة من احمد كامل

وقدم أحمد كامل لفتة طيبة تدل على وعيه ومتابعته لما يدور حوله حيث استهل الفيديو، بجملة "خليك في بيتك" تزمنًا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر لمكافحة هذا الفيروس الخطير.

أحمد كامل يتصدر

وتواصل "قصاد بابك" للمطرب أحمد كامل في حصد المزيد من المشاهدات، حيث وصلت حاليًا 575 ألف مشاهدة، وفي ارتفاع مستمر.

فريق عمل أحمد كامل

وتعاون أحمد كامل مع المؤلف مصطفى ناصر الذي ألف الكلمات، وتوزيع إسلام شيتوس في حين لحنها كامل لنفسه.


الكلمات المفتاحية

منع انتشار كورونا قصاد بابك حظر التجول في مصر أغنية أحمد كامل أحمد كامل

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