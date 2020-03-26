حقيقة خيانة تيرشتيجن لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة اتخاذ تيرشتيجن قراراً بخيانة برشلونة والرحيل عن النادي نحو وجهة جديدة في الصيف المقبل.





واكدت صحيفة الماركا الاسبانية على أن نادي بايرن ميونيخ طلب التعاقد مع تيرشتيجن من برشلونة في الصيف المقبل واستغلال توتر علاقة الحارس مع إدارة النادي بسبب توقف مفاوضات تمديد عقده.





واشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من عرض البايرن عرضاً مميزاً للحارس تيرشتيجن إلا أنه لا ينوي مغادرة النادي الكتالوني معلناً استمراره مع الفريق في السنوات القادمة.





ويسعي برشلونة في الفترة القادمة للتوصل لاتفاق مع تيرشتيجن حول بنود تمديد عقده خاصة وأن الحارس طلب الحصول على 10 ملايين يورو سنوياً راتب صافي للموافقة على التجديد.