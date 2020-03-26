"الصحة": عدد المعزولين بالمحاجر والعزل الصحي يبلغ 13 ألف حالة





وأضاف متحدث الصحة، بشأن عدد المعزولين في الحجر الصحي بالمملكة، إن عدد الموجودين بالحجر والعزل الصحي والمنزلي، بلغ 13 ألف حالة، بين أربعة آلاف في الحجر الصحي والمنزلي، والباقي تسعة آلاف حالة.

وقال "العبدالعالي"، بشأن استخدام وزارة الصحة السعودية نفس البروتوكول العلاجي الخاص بمملكة البحرين، إن الدراسات محدودة بشأن البروتوكولات العلاجية، وكذلك الدواء، وحتى لو ثبتت إيجابية أحد الأدوية، لا يعني أنها ترتقي أن تكون دواءً ناجعًا.

واستكمل متحدث الصحة: "أن لدينا في المملكة العربية السعودية، لجنة مرتطبة بالمركز الوطني للوقاية بالأمراض ومكافحتها، وغيرها من اللجان، وهناك لجنة أخرى من وزارة الصحة تضع بروتوكولات وعلاجات بشأن كل مرحلة، مشيرًا إلى أن أي تطور علمي ستبادر الوزارة بتطبيقه".





خادم الحرمين الشرفين، اليوم الخميس، قمة استثنائية لمجموعة العشرين لبحث التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وقال الملك سلمان: خالص التعازي لدول العالم التي فقدت مواطنيها بسبب كورونا، مضيفًا: طتأثير هذه الجائحة تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية".

وتابع الملك سلمان: "نُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول ونؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة هذه الجائحة وينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا".

وأشار الملك سلمان، إن بلاده بادرت للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد.



وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.



وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن عدد المعزولين بالمحاجر والعزل الصحي، حتى الآن، بلغ 13 ألف حالة بمن فيهم القائمون على الحجر، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".