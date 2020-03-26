"أتخطبنا قبل الحجر الصحي".. هند عبدالحليم تعلن خطوبتها (صورة)

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عبد الحليم" في هذه الصورة حاملة لجمهورها نبأ خطوبتها، وكتبت على هذه الصورة قائلة: "خطوبتنا، ده كان قبل الحجر الصحي كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا بس أكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي إحتفال عشان سلامة الكل".



وتابعت "عبد الحليم" موجهة كلمة لجمهورها قائلة: "خليكم في البيت، وخلوا بالكم من نفسكم".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ده أحلى خبر في الدنيا، ربنا يحميكي يا حبيبتي ويكملكم على خير يارب.



ويذكر أن أخر أعمال "عبد الحليم" كانت في مسلسل حكايات بنات ج4 الذي يعرض حاليا وتجسد به شخصية "جايدا".



وشاركها في هذا المسلسل العديد من الفنانين منهم هاجر أحمد، أسماء جلال، ميرنا نور الدين، أحمد كرارة، كريم العمري، حازم إيهاب، خالد منصور، محمد يسري وأخرون.

