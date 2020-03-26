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إيطاليا.. الحصيلة اليومية للإصابات بكورونا في لومبارديا "ليست جيدة"

الخميس 26/مارس/2020 - 04:24 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال حاكم إقليم لومبارديا الإيطالي تيليو فونتانا، مساء الخميس، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الأقليم، شهدت ارتفاعاً ملموسا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح فونتانا: أن "الحصيلة الأولية تظهر تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررا بالفيروس"، مضيفا: "أرقام اليوم ليست جيدة للأسف، وكانت هناك ارتفاع أكبر مقارنة بالأيام السابقة".

هذا ويأتي ذلك بعد تسجيل 1643 إصابة جديدة في لومبارديا، وعاصمة إيطاليا المالية ميلانو، أمس وارتفعت حصيلة حصيلة المصابين بذلك إلى أكثر من 32.3 ألف شخص.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 487 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 22 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 117 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

لومبارديا كورونا فيروس كورونا إيطاليا

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