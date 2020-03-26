إطلاق مبادرة "واحد من كل بيت" في قنا لتخفيف حدة الزحام



واشار نائب محافظ قنا انه سيتم تنفيذ المبادرة من خلال عدد من الشباب المتطوعين من الجمعيات الاهلية، مقدما شكره لكافة الشباب المشارك في اعمال المبادرة ومدربي التنمية البشرية، مشيدا بدورهم الفعال في توعية المجتمع القنائي بفيروس كورونا المستجد.



وفي سياق متصل التقي الدكتور حازم عمر بممثلي الجمعية المركزية لفتيان الكشافة بقنا، حيث ناقش معهم آلية تنفيذ برامج عمل فريق الكشافة لتوعية المواطنين بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.



فيما قال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، إنه في مبادرة طيبة من شباب محافظة قنا قام عدد من الشباب بتنظيم تواجد المترددين على ماكينات الصراف الآلي ATM لصرف رواتبهم والتي يتوافد عليها عدد كبير من الموظفين مع بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة وذلك في إطار توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح أنه قام شباب المحافظة من مراكز قنا ونجع حمادي ودشنا وفرشوط بتوفير كراسي على نفقتهم الشخصية وتنظيمها امام الماكينات مع ترك مسافات كافية بينها لمنع تكدس المواطنين على أن يكون تواجدهم على الماكينات بالترتيب منعا للتكدس مع تعقيم الماكينات أولا بأول منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين العملاء، بالإضافة الي قيامهم بتوعية المواطنين بأهمية اتباع التعليمات الوقائية السليمة حفاظا على سلامتهم.



ومن جانبه قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الشكر لكل من شارك في هذه المبادرة سواء ماديًا او معنويًا مؤكدا على ان مثل هذه المبادرات الطيبة تعكس المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصري وتؤكد وعى الشباب بأهمية دعم جهود وقرارات الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لافتا الى انهم قدموا مثالًا يُحتذى به في المشاركة المجتمعية والتعاون من اجل المصلحة العامة.



أطلق الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا مبادرة "واحد من كل بيت"، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والتي تهدف الي توعية المواطنين بضرورة تخفيف حدة الزحام في محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز.وأوضح أن ذلك من خلال تكليف فرد واحد فقط من الاسرة بشراء مستلزمات ومتطلبات المنزل وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.