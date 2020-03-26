4 قارات تشارك بمهرجان المسرح العالمي "أون لاين" غدًا

تبدأ غدًا مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة لمهرجان المسرح العالمي "أون لاين" بالتعاون مع مهرجان ربيع الوفاء للمسرحى العربى بتونس، بث العروض المسرحية المشاركة على صفحات المهرجانين فى تمام الساعة الخامسة مساء .

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان: تم اختيار 14 عرض مسرحى لتقديم ثلاث عروض يوميا فى الفترة من 27 : 31 مارس الحالى على صفحتى المهرجانين فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ان تقام المناقشات اون لاين عقب كل عرض .

وأضاف ان فكرة المهرجان لاقت نجاحا كبيرا خاصة انه اول مهرجان مسرحى يتم تنظيمة على مستوى العالم ورغم العروض التى تقدمت للمهرجان ووصل عددها الى اكثر من 250 عرض الا ان ايام العروض المحددة جعلتنا نقدم 15 عرض فقط حيث تشارك مصر بأربع عروض هى العرض المسرحى " عقول " من انتاج المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب لفرقة انا كوندا المسرحية من تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة بطولة : فاطمة حسن - عبدالرحيم عطا - مدحت محمد - يوسف محمد - خالد على - عبدالرحمن عطا - إبراهيم صابر- كارم عطا - منصور محمد .

ايضا العرض المسرحى " ام العدانى " لفرقة فرقة كراكيب المسرحية من تاليف ورشة مؤسسة س للثقافة والابداع واخراج : محمد سامح وبطولة :علاء سلامه - مكاريوس اسحق - سهيله مصطفي - محمد عاشور - عبدالله محمد - فارس ناصر - شروق احمد - سيف العربي - يوسف هيثم - هدير احمد - هند بدر كذلك عرض مولد سيدى الهذيان من تأليف احمد إسماعيل وإخراج شاذلي صالح وبطولة أحمد حفنى - رجب محمد شلقامى - عمر محمود حافظ - احمد محمد السيد - حسام عبدالرحمن - عادل محمد - رويد يسرى - مروة مجدى - شروق عبدالرحيم - فاطمة مصطفى - ياسمين احمد - اميمة محمد - إسراء الشريف موسيقى - على حسن - ديكور : حسام إبراهيم و دينا فؤاد بالاضافة الى العرض المسرحى " داليدا " لفرقة ستورم تأليف أحمد الغندور ومن اخرج: إسلام عبد الجواد وبطولة كريم محمد , محمد طارق , مروة علي ورئيس الفريق ومؤسسه محمد الجمسي.

ومن العراق تشارك ثلاث عروض هى العرض المسرحى "النبوة " تأليف حسين العراقى وإخراج كريم خنجر ايضا العرض المسرحى " حظر تجوال " التابع لمعهد الفنون الجميلة الديوانية من تأليف مهند هادي و اخراج د مهند العميدي وبطولة مشكور ناصر, بسام الابراهيمي.

اما المغرب فتشارك باربعةعروض هى العرض المسرحى " طائر مزبلة التاريخ" لفرقة : جنون الفن من تأليف و إخراج : نوراني عبد الجبارو بطولة : نوراني عبد الجبار , المنصوري عبد المجيد و العرض المسرحى " مجرد تفكير " لفرقة نادي محمد البسطاوي - جمعية اضواء الخشبة للابداع الثقافي والفني بمكناس تأليف واخراج : مروان الجرفي ,كوريغرافيا : فيصل الخدير وبطولة يونس بودينار - ايوب الخياطي - يوسف أشهبار - شرف الدين البحراوي - هالة سنتيسي - ايوب ودغيري -فاطمة الزهراء الوكيلي.

وأيضا العرض المسرحى " عزف النساء من إنتاج منتدى أنفاس للثقافة والفن من تاليف واخراج محمد السباعى بطولة عبد العالى الزهيرى , زينب فلاج , حسناء الزورال .بالاضافة الى العرض المسرحى " جدال " تاليف عصام مونولوج واخراج عثمان بوهو .

اما ايطاليا فتشارك فرقة مجموعة تياتر بالعرض المسرحى " ايام السعيدة " نص : صموىل بكيت ومن اخراج : اندريو جوماناس وبطولة ريتا جنليز - توماس فييان

كما تشارك الجزائر بالعرض المسرحى " تفضلى يا انسة " بطولة كراش بلال – اية خرفى وتاليف موسيقى : رابح بينية , سينوغرافيا : فاروق كعوان ومن اخراج: العمرى كعوان

وتشارك جمهورية جاميكا بامريكا الشمالية بالعرض المسرحى " بيت الدمية " نص هينريك ابسن اخراج مارليان بناتا انتاج تياتر تكوما.

اما تونس فتشارك فرقة الوفاء للنهوض المسىرحي بالعرض المسرحى " لهوة " نص واخراج نوارالضويوي والسبتي الغوايبي , اما ليبيا فتشارك بالعرض المسرحى وداع دميتى تأليف عبدالكريم عبدالحميد واخراج علاء بوفضيل

يذكر ان مهرجان المسرح العالمى اون لاين هو اول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمه على مستوى العالم فى ضوء الاحتفال باليوم العالمى للمسرح وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الأنشطة فى كل الدول .