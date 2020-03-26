عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

يدرس مسئولو النادي الأهلي عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.









ويرغب الاهلي في دمج الانجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق في صفقة تبادلية مع بيراميدز للحصول على خدمات الإيفواري إيريك تراوري.









ورشح فايلر المدير الفني للأهلي لاعب بيراميدز تراوري للانضمام للفريق في الصيف المقبل لتعزيز الفريق خاصة بعدما تابعه المدرب في الفترة الماضية.







واستقر الأهلي على خروج جيرالدو دا كوستا في الصيف المقبل في ظل مستواه المتواضع مع الفريق منذ قدومه في يناير 2019.







