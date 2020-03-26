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شاهد.. كيف قضت هبة عبدالعزيز العزل الصحي في المنزل

الخميس 26/مارس/2020 - 04:24 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة هبة عبدالعزيز على التواصل الدائم مع متابعيها، ونشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشرت "عبدالعزيز" فيديو لها عبر حسابه الشخصي على 'إنستجرام'، وهى تقضي العزل الصحي بفيديوهات على موقع "التيك توك".

 

على سياق آخر، كان أخر أعمال هبة عبدالعزيز مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.

 

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.

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