الصحة العالمية: منحنى إصابات فيروس كورونا في تصاعد مستمر

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن بلغ 400 ألف حالة عالميًا، وعدد سكان العالم أكثر من 8 مليار، موضحًا أنه خلال شهران تمت إصابة 100 ألف شخص بكورونا، وبعدها 100 ألف أخر، وخلال 4 أيام تم إصابة 100 ألف أخرى، وخلال يومين تم إصابة 100 ألف أخرى، وهذا يُشير إلى أن منحنى إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا في تصاعد مستمر.





وأضاف "ليندماير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن الكثير من المرضى يحتاجون لرعاية صحية، وأنظمة العالم الصحية التي تشمل المستشفيات والأطباء والممرضات ليسوا معدين كافيًا لمثل هذا التفشي والتدفق من المرضى، ولا يوجد أماكن كافية لمن يحتاجوا رعاية مركزة، وحينها يكون على الأطباء اتخاذ قرار الحياة أو الموت لمن يحصل على العلاج.





وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن العدوى بفيروس كورونا قد تكون من 5 أيام لأسبوعان، ولا توجد دولة في العالم تطبق كافة المعايير، فلازال الناس يخرجون، والشباب يخرجون في حفلات، وبالتالي يصاب الناس بالفيروس، ومن الهام أن يلتزم كل شخص بالقواعد وأن يلتزم الناس منازلهم ولا يخرجوا إلا لضرورة ملحة طارئة لتسوق الحاجة الأساسية أو الاعتناء بالأقارب المرضى، والذهاب للعمل حال عدم وجود وسيلة بديلة للعمل من المنزل.





وشدد "ليندماير"، على أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء، وإنما ينتقل عن طريق القطيرات، وترك مسافة مترين كافي لعدم الاصابة به، منوهًا بأن الفيروس ينتقل في الهواء داخل المستشفيات التي تستخدم اجهزة التنفس الصناعي للمرضى، وعلى الفرق الطبية في مثل هذه الظروف أن يكونوا في حماية تامة، ولكن خارج المستشفيات وأماكن الطوارئ ليس هناك حاجة للحماية من الهواء.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.





456 حالة





وقال: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

وخلال مؤتمر صحفي أمس لوزيرة الصحة والسكان، ووزير الدولة للإعلام، استعرضت الدكتورة هالة زايد رسمًا توضيحيًا لكيفية انتشار العدوى والإصابات، مؤكدة أن العزل من أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم رصد وتتبع الحالات من خلال "شجرة المخالطين"، مؤكدة أهمية اتباع إجراءات المباعدة والعزل لتقليل نسب الإصابات اليومية والتي تهدف إلى عدم الوصول إلى السيناريو الثالث من ارتفاع الإصابات في وقت زمني قصير.





ونوهت الوزيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التقصي التي اتخذتها الدولة تهدف إلى تقليل نسبة الإصابات اليومية، واستيعاب الحالات بالمستشفيات وتوفير القوى البشرية اللازمة لمتابعتهم، مناشدة المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة، وأوضحت أن نسبة الخطورة تكون عالية لكبار السن والحوامل، وقد لا تظهر أعراض لمن لديهم مناعة قوية.





إغلاق العيادات الخارجية بالمستشفيات





وأكدت إغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمنع التكدس والاختلاط بين المرضى، على أن يتم توزيع الأطقم الطبية بتلك العيادات على الوحدات والمراكز الطبية، كما تقرر صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال مقدمًا لثلاثة أشهر قادمين، للتيسير على المرضى، مشيرة إلى أنه يتم عقد اجتماع بشكل دوري مع وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات عبر "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة تطبيق خطة الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



