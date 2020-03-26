البورصة الأمريكية تستجيب لصفقة الحفيز وترتفع بالمستهل

استجابت البورصة الأمريكية لصفقة التحفيز التى أقرها مجلس الشيوخ مع البيت الأبيض، لترتفع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، ليصهد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 460 نقطة.









ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على صفقة تحفيز بقيمة تريليوني دولار بالأمس لإنقاذ الاقتصاد المنهك من تداعيات فيروس كورونا.





ومن جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن ذخيرة البنك لن تنفد، مشيراً إلى أنه على استعداد مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الكورونا.





وأظهرت البيانات الاقتصادية زيادة قياسية في عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مع تداعيات فيروس كورونا.





كما كشفت بيانات أخرى عن تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة بنحو 9 بالمائة، في حين تم تأكيد تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من 2019.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.2 بالمائة أو ما يعادل 460 نقطة ليصل إلى مستوى 21660 نقطة.





كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.8 بالمائة إلى 2520.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 7508.2 نقطة.





وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية سجلت بالأمس أول ارتفاع لجلستين متتاليتين منذ فبراير المنصرم.





وخلال الفترة نفسها، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 1.1 بالمائة إلى 99.920.









و ارتفعت البورصة الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من توصل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ إلى اتفاق حول حزمة تحفيزات مالية ضخمة.









وجاء ارتفاع "داو جونز الصناعي" بقيادة صعود سهم شركة "بوينج" و"نايك" بنسبة 24 بالمائة و9 بالمائة على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.





وتوصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيزات المالية لاحتواء تأثيرات الكورونا قيمتها تريليوني دولاراً بعد فشل الاتفاق مرتيين متتاليتين.





لكن "داو جونز" قلص مكاسبه التي تجاوزت 1300 نقطة خلال التعاملات مع تضاؤل فرص تصويت مجلس الشيوخ المخطط له اليوم حيث هدد بعض الأعضاء بتأجيله بسبب اقتراح تأمين البطالة، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





كما ذكر "السناتور بيرني ساندرز" عبر "تويتر" أنه مستعد لتعليق مشروع القانون للضغط من أجل فرض قيود أكثر صرامة على الشركات التي سوف تتلقى المساعدات.





وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي السابق "بن برنانكي" إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد انتعاشًا سريعًا بعد الركود "الحاد جدًا"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 21200.5 نقطة وهو ما يعادل 495.6 نقطة.





وشهد "ستاندرد آند بورز" ارتفاعاً بنسبة 1.1 بالمائة إلى 2475 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى 7384 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبنع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 100.94.









وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي السابق "بن برنانكي" إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد انتعاشًا سريعًا بعد الركود "الحاد جدًا"، بحسب لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





ونفى كبير المستشارين التجاريين "بيتر نافارو" في البيت الأبيض صحة قرار تعليق التعريفات الجمركية على السلع المستوردة لمدة 90 يوماً لتخفيف تأثيرات الكورونا على الاقتصاد.





واستهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم بارتفاع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 21129.9 نقطة وهو ما يعادل 425.1 نقطة.





وكان المؤشر الصناعي سجل أكبر مكاسب يومية منذ عام 1933 بنهاية جلسة أمس.





وشهد "ستاندرد آند بورز" ارتفاعاً بنسبة 1 بالمائة إلى 2468.7 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 746.7 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبنع أدائ العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 101.42.









ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 21129.9 نقطة وهو ما يعادل 425.1 نقطة.





وكان المؤشر الصناعي سجل أكبر مكاسب يومية منذ عام 1933 بنهاية جلسة أمس.





وشهد "ستاندرد آند بورز" ارتفاعاً بنسبة 1 بالمائة إلى 2468.7 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 746.7 نقطة.



