محافظ قنا يُشيد بمبادرات الشباب في تنظيم صرف المرتبات من ماكينات الـ ATM

قال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، إنه في مبادرة طيبة من شباب محافظة قنا قام عدد من الشباب بتنظيم تواجد المترددين على ماكينات الصراف الآلي ATM لصرف رواتبهم والتي يتوافد عليها عدد كبير من الموظفين مع بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة وذلك في اطار توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح أنه قام شباب المحافظة من مراكز قنا ونجع حمادي ودشنا وفرشوط بتوفير كراسي على نفقتهم الشخصية وتنظيمها امام الماكينات مع ترك مسافات كافية بينها لمنع تكدس المواطنين على أن يكون تواجدهم على الماكينات بالترتيب منعا للتكدس مع تعقيم الماكينات أولا بأول منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين العملاء، بالإضافة الي قيامهم بتوعية المواطنين بأهمية اتباع التعليمات الوقائية السليمة حفاظا علي سلامتهم.



ومن جانبه قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الشكر لكل من شارك في هذه المبادرة سواء ماديًا او معنويًا مؤكدا على ان مثل هذه المبادرات الطيبة تعكس المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصري وتؤكد وعى الشباب بأهمية دعم جهود وقرارات الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لافتا الى انهم قدموا مثالًا يُحتذى به في المشاركة المجتمعية والتعاون من اجل المصلحة العامة.



قام عدد من شباب نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بإطلاق مبادرة للحد من تكدس المواطنين على ماكينات الصراف الآلي بالبنوك، وعمل استراحات وتنظيم اعمال السحب للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأشار القائمون على المبادرة، إلى أنه تم التنسيق بالجهود الذاتية، وعمل استراحات للمواطنين، وعمل كشوف بالحضور واعطاءهم ارقام مسلسلة لتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي لبنوك مصر والإسكندرية وباقي البنوك بنجع حمادي، وذلك مساهمة منهم للحد من انتشار فيروس كورونا.



وكانت عدد من البنوك في محافظة قنا، شهدت زحامًا شديدًا امام ماكينات الصراف الالي، تزامنًا مع بدء صرف مرتبات شهر مارس الجاري، وسط تزاحم من المواطنين.

وناشد العديد من الأهالي المسؤولين، بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على الزحام، من أجل العمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع الازدحام الشديد من المواطنين.

