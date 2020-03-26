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نشرة حوادث "الفجر".. ضبط عصابة للاتجار بالبشر في القاهرة

الخميس 26/مارس/2020 - 04:19 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

عاجل.. كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أوسيم
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية وملقاة بالطريق في مركز أوسيم، شمال المحافظة، وللتفاصيل اضغط هنا.

حبس سائق السيارة المتسبب في حادث الطريق الإقليمي
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس سائق سيارة النقل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في حادث اصطدام سيارته بـ١٤ سيارة متوقفة أعلى الطريق الدائري بالصف خلال فترة الحظر، وللتفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. إحالة محاكمة وزير الإسكان الأسبق لدائرة جنايات أخرى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إحالة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر" إلى الدائرة 26 برئاسة المستشار شعبان الشامي، لنظرها بجلسة 4 أبريل المقبل لتقديم ما يفيد التصالح مع الدولة بناءً على قرار محكمة الاستئناف، وللتفاصيل اضغط هنا.

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق أتوبيس في الحدائق
فتحت النيابة العامة التحقيق في حريق أتوبيس بمنطقة حدائق القبة، وطلبت تحريات المباحث حول الحريق، إذ انتقل رجال الأدلة الجنائية لفحص حطام الأتوبيس وإعداد تقريرًا فنيًا لكشف أسباب الواقعة، وللتفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. المحكمة الدستورية العليا تؤجل جلستها لـ9 مايو
وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، على تأجيل جلستها المحدد لها الرابع من شهر إبريل إداريا، إلى جلسة التاسع من شهر مايو من العام الجاري، جاء القرار مراعاة لإعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الإلتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة، نال من غالبية دول العالم، وللتفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. ضبط عصابة للاتجار بالبشر في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامهما بإدارة مكتب لإستقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وللتفاصيل اضغط هنا.

الكلمات المفتاحية

طريق الاقليمي حوادث الفجر اخبار الحوادث

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