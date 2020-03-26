البورصات الخليجية تتراجع والسوق السعودي يغرد خارج السرب





تراجعت معظم البورصات الخليجية في أخر جلسات الأسبوع، بعد أن انتعشت لمدة يومين بدعم من حزمة تحفيز عملاقة حجمها تريليوني دولار في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وغرد السوق السعودي خارج السرب ليرتفع وحيدًا.





وفي أبوظبي، هبط المؤشر 3.8 بالمئة مع نزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، واتصالات خمسة بالمئة و4.9 بالمئة على الترتيب.





وتراجع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.8 بالمئة. ونزل سهم بنك دبي الإسلامي، وهو أكبر بنك إسلامي بالإمارات، 3.1 بالمئة، في حين هبط سهم إعمار مولز 3.6 بالمئة.





وستوقف الإمارات جميع وسائل المواصلات العامة وتقيد حركة السكان في المساء من أجل حملة تطهير على مستوى البلاد في عطلة نهاية الأسبوع تبدأ يوم الخميس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وخسر مؤشر بورصة قطر 0.7 بالمئة، حيث نزل سهم بنك قطر الوطني 3.5 بالمئة وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.





وقالت وكالة الأنباء القطرية يوم الأربعاء إن البلد الخليجي سيغلق مؤقتا جميع محال الصرافة اعتبارا من يوم الخميس للحد من انتشار الفيروس.





وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 2500 حالة إصابة بفيروس كورونا وثماني حالات وفاة. ورصدت السعودية أكبر عدد من الإصابات حيث بلغ 900.





لكن المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية ارتفع 1.9 بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بقيادة أسهم البنوك. وصعد سهم مصرف الراجحي 1.7 بالمئة بينما زاد سهم البنك الأهلي التجاري 2.7 بالمئة.





وأعلنت المملكة، التي قلصت عدد ساعات التداول مؤقتا لجميع الأوراق المالية المدرجة، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا وشددت حظر تجول على مستوى البلاد يوم الأربعاء.