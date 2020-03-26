تعقيم وتطهير سوق العبور وأحياء العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا

تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تعقيم المنشأت العامة والشوارع كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.





وقام حى المطرية بتعقيم 37 منشأة في نطاق الحي كما قام حي الخليفة بتعقيم محيط مسجد السيدة نفيسة وشارع سوق المنشية بالسيدة عائشة، وكذلك شارع المدارس بالتونسي وامام مركز التونسي الحضري وبجوار كوبري التونسي وسوق السيدة عائشة ، وقام حى حلوان بتعقيم مدارس عرب كفر العلو الابتدائية و كفر العلو الابتدائية الحديثة وكفر العلو الاعدادية ، كما قام حى السيدة زينب بتعقيم مبنى الحي وعدة منشآت أخرى في نطاق العاصمة.



وفي سياق متصل كثف الجهاز التنفيذي لسوق العبور إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم وضع آلية لتشغيل السوق للحد من التجمعات والتكدس داخله وقام الجهاز التنفيذي بعمل حملة تعقيم لجميع الشوارع الرئيسية والعنابر كما تم توفير جهازين لقياس درجة حرارة المترددين على السوق من خارج البوابات ، وتم التنسيق مع القوات المسلحة لتواجد سيارة لبيع المطهرات داخل سوق العبور تشتمل على ١١ صنف من المطهرات ويتم البيع بسعر التكلفة.





كما أطلقت محافظة القاهرة حملة توعية بالتعاون مع مؤسسة ميدياتوبيا، وذلك بهدف التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



الحملة تشمل كل ما يتعلق بسبل الوقاية من المرض، والطريقة المثالية لحماية نفسك والآخرين من خطر الإصابة، من خلال لوحات إعلانية إرشادية في كافة أنحاء المحافظة، وفيديو توعوي يعرض على الشاشات العملاقة؛ وذلك لمنع انتشار الفيروس في هذا التوقيت الحرج.



تقوم الحملة على الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مثل تجنب السلام المباشر، وغسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واستخدام المناديل عند السعال، بالإضافة إلى زيارة أقرب مستشفى للحميات عند استشعار الحاجة لذلك، أو التواصل على الأرقام 105، و15335.



تأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين.