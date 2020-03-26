الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي





بات محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار حاليًا إلى إنبي، قريبًا من العودة من جديد إلى أحضان القلعة الحمراء، وتحديدًا في ظل الأنباء الكثير التي تفيد باقتراب رحيل رمضان صبحي عن المارد الأحمر.





وأكدت تقارير صحفية إقتراب عودة محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل رغبة الجهاز الفني للأهلي في رفض تجديد إعارة اللاعب.





وهناك رغبة أيضا من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، عن رغبته في عودة محمد شريف، بعد التألق الواضح الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية.





وشارك محمد شريف فى 13 لقاء مع الفريق البترولي، تمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.



