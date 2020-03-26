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"الاتصالات": 9 ملايين مشترك بالهاتف الأرضى بنهاية نوفمبر 201

الخميس 26/مارس/2020 - 03:43 م
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بوابة الفجر
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كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الإشتراكات  بالهاتف المحمول والأرضى إلي نحو 104 ملايين اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، منهم 95 مليون اشتراك بالهاتف المحمول و9 ملايين اشتراك بالتليفون الأرضي.
 
وكان تقرير الوزارة قد كشف فى وقت سابق، عن وصول عدد مشتركي الإنترنت المنزلي ADSL إلى 7.23 مليون اشتراك في نوفمبر 2019 مقارنة بـ 7.17 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و 6.40 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.
 
وتستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.
 
وارتفع عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 43.7 مليون بنهاية نوفمبر 2019 بالمقارنة ب 38.67 مليون في أكتوبر 2019 و 34.37 في نوفمبر 2018. 

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