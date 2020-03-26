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COVID-19.. طرح أول فيلم عربي عن "كورونا" بالتزامن مع حظر التجوال في مصر

الخميس 26/مارس/2020 - 04:00 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طرح المخرج الشاب مهند الدسوقي، أول عمل تسجيلى عن فيروس كورونا على السوشيال ميديا، تزامنا مع الأجواء الحالية التى تمر بها البلاد، وفرض حظر التجوال، والفيلم يحمل عنوان COVID-19 وهو أول فيلم عربي عن فيروس كورونا.

 

والفيلم من كتابه محمد المغربي وتمثيل عدد من الشباب من الوجوه الجديدة، ومدير تصوير عبد الرحمن سالم، وجرافيكس مصطفى علي، وخدع بصريه ماجا، وبوستر أسماء إسماعيل ومساعد مخرج اول احمد غمري ومخرج منفذ عبد الرحمن راجي.

 

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج والممثل الشاب مهند الدسوقي، فيلمه "عزازيل" فهو فيلم قصير يحكي عن ابليس ومشكلته مع سيدنا ادم وهو من تاليف وتمثيل واخراج مهند الدسوقي وتصوير محمد مجدي، وجرافيك مصطقي علي، ومساعد مخرج محمد رجب، وميكب ارتيست ندي ابراهيم، ومحمد رجب، ومن المقرر عرض الفيلم بعد مشاركته في عدد من المهرجانات.

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