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الليلة.. مدير الحجر الصحي ضيف علي شاشة "المحور"

الخميس 26/مارس/2020 - 03:57 م
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أميرة بدر
أميرة بدر
أحمد رمضان متولي
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تستضيف أميرة بدر في العاشرة مساء اليوم الخميس، من برنامج "48 ساعة" المذاع على قناة المحور، الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة للتعرف على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يقوم بها تجاه القادمين إلى مصر عن طريق المطارات والموانئ والخطوات المتبعة تجاه المجتمع لإصابتهم بفيروس كورونا والإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء فترة العزل الصحي .

 

كما يقدم ‏البرنامج تغطية خاصة من داخل غرفة الاستفسارات الخاصة للفيروس كورونا المعروف بالخط الساخن (105).

 

 كما ينقل البرنامج صورة حية من الشوارع في مختلف المناطق بعد تطبيق حظر التجوال.

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