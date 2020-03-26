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السجن من سنة لـ 6 سنوات لـ 3 متهمين لإتجارهم بالمخدرات في الإسكندرية

الخميس 26/مارس/2020 - 03:58 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بالسجن من سنة إلى 6 سنوات إلى 3 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفي الصحن، والمستشار أمير عادل رمزي، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

تعود القضية رقم 12176 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الاسكندرية إخطار من ضباط شرطة قسم الجمرك من التمكن من ضبط ثلاثة أشخاص لاتجارهم بكميات في المواد المخدرة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط قسم شرطة الجمرك قيام شقيقين بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة لضبطهما وعقب تنفيذ القرار تم ضبط كل من " أ.س.م"27 سنة سباك وشقيقة " ع.س.م" 20 سنة عامل و" أ.ع.أ" عامل وبتفيشهما عثر بحوزة المتهمين الأول والثاني علي عدد 156 لفافة لمخدر الهيروين وعدد 35 قرص لمخدر البنزوهيكسول ولفافة واحدة مع المتهم الثالث للتعاطي فتم القاء القبض عليهم وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالسجن 6 سنوات للمتهم الأول وعامين للمتهم الثاني وسنه للمتهم الثالث.

على جانب اخر، أمر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة المنشية بالإسكندرية، حبس صاحب مكتب سفريات وأخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مكتبين للسفريات، كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، محكوم عليه فى قضية غش، والمدير المسئول بمكتب سفريات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذان من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركات المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مصر محاكمة سجن اخبار

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