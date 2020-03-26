محافظ الفيوم: تعقيم وتطهير 92 منشأة.. وتوعية المواطنين ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا"

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم إن مبادرة إيد واحده ضد كورونا" التي تم اطلاقها أول أمس بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، قد نجحت في تطهير وتعقيم 92 منشآة وموقع مختلف بمراكز المحافظة فضلًا عن توعيه المواطنين.



وأوضح محافظ الفيوم أنه تم تطهير وتعقيم 13 منشأة بمركز طامية، ومنها مبنى ديوان عام المركز والبنك الأهلي والسجل المدني وادارات التموين والشؤون الاجتماعية والاوقاف والاداره التعليميه ومساكن الايواء ومكتب البريد والتأمينات الاجتماعية، ومحكمه الأسرة وشارع 23 يوليو هذا بجانب توعيه المواطنين بتلك الأماكن بمخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقايه منه.



وفي مركز سنورس تم تطهير وتعقيم 12 منشاة، ومنها مبنى ديوان عام المركز والسجل المدني ومكتبي بريد وتموين ترسا وكنيسة الملاك ميخائيل وعدد من شوارع ومنازل قري مطرطارس وفيديمين وبيهمو ومكتب بريد قريه منشاه طنطاوي ومبنى الشؤون الاجتماعيه والتموين بمنشاة طنطاوي كما تم توعيه عدد من المواطنين بالمركز.



أما في مركز أبشواي فقد تم تطهير وتعقيم 23 منشآت، ومنها مبنى ديوان عام المركز ومجمع خدمات الوحده المحليه بأبوكساه والعجميين، وسنرو والنصارية وشكشوك وأبو شنب والخالدية وطبهار بالاضافه الى توعيه المواطنين من خلال إذاعات المساجد، وفي مركز الفيوم تم تعقيم 23 موقع، ومنها مقر الوحدة المحلية بقرية الشيخ فضل وعدد من شوارع المدينة.



وفي مركز إطسا تم تطهير وتعقيم 17 منشآة، منها شوارع قرية قصر الباسل، وشركة الفيوم لصناعة السكر، وديوان مجلس مدينة إطسا، والوحدة المحلية بقرية جردو، والشواع بقرية منية الحيط، أما في مركز يوسف الصديق، تم تعقيم وتطهير 9 منشآت، منها مقر الوحدة المحلية بالشواشنة، ومكتب بريد الشواشنة ومقر مركز ومدينة يوسف الصديق.



وأشاد محافظ الفيوم بالمشاركه الفعاله لجمعيات صلاح الدين الايوبي، والاورمان، ورسالة، وابدأ بنفسك، وصناع الحياه، ومؤسسه القاده للعلوم الاداريه والتنمية، وكذلك جهود أحزاب مستقبل وطن، والوفد، والمصريين الأحرار، وحماه الوطن، فضلًا عن المشاركة المتميزة للمجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة ومنها مجموعة شباب يوسف الصديق.



وأكد "الأنصاري" استمرار فعاليات مبادره إيد واحده ضد كورونا حتى يتم تعقيم وتطهير كافه المباني والمنشٱت بقرى ومراكز المحافظه بجانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بكافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقايه منه.

