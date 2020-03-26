لكسر الملل.. مي سليم وميس حمدان يشعلان "تيك توك" بمقاطع كوميدية مضحكة

ألتزمت النجمتين مي سليم وميس حمدان بالحجر المنزلي والمكوث في المنزل وذلك حسب تعاليم الحكومة المصرية وفرض حظر التجول علي المواطنين مما نتج عنه قيام الشقيقتين بعمل العديد من الفيديوهات المضحكة لتسلية جمهورهما ولكسر ملل الحجر المنزلي.

ونشرت مي سليم فيديو لها مع أختها الفنانة ميس حمدان عن طريق إستخدام تطبيق "تيك توك " ظهرتا وهما يقومان فيه بتقليد أصوات غريبة وافتعال بعض الحركات المضحكة.

وظهرت "مي" وهي ترتدي تيشرت كحلي قط، علي الجانب الآخر ظهرت ميس أيضاً ترتدي تيشرت "كحلي" مشابه لأختها وتضع أحمر الشفاه الواضح، وبداءا بعمل الحركات المضحكة التي تتماشي مع حركات الفيديو.

وانفجرت تعليقات الجمهور بالضحك من ناحية والسخرية من ناحية آخري حيث قامو بالتعليق علي الفيديو قائلين" ههههه مجانين رسمي، إحنا هنتجنن علي بعض ولا إية، حلوين، ربنا يخليكم لبعض".