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بعد أمطار وأتربة اليوم.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الجمعة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:54 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانًا، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لحالة الطقس كالتالي:
القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجه، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ اليوم، وتقل حدتها مع بداية يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

وكشفت إيمان شاكر، خلال تصريحات تلفزيونية، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال التقلبات الجوية، حيث تتساقط الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة وتصل لحد السيول على خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد.

الكلمات المفتاحية

الطقس الامطار الأرصاد أتربة

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