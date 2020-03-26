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‏ حقيقة زواج جينفر أنستون من براد بيت سرًا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:49 م
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ترددت أنباء حول زواج كل من النجمة جينفر أنستون والنجم براد بيت، اللذان جمعتهما علاقة عاطفية منذ 15 عاما شهدت زواجهما عام 2000، وانفصلا بعد ذلك عقب اكتشاف جينفر أنستون لخيانة براد لها مع أنجلينا جولي.

 

وحسبما ذكرت صحيفة زا ميرور البريطانية، فأن الثنائي قد بدئا في توصيل رسالة عودة علاقتهما من جديد بشكل تمهيدي، بناء على اللحظات التي تشاركها خلال موسم جوائز هوليوود الماضي.

 

وقالت الصحيفة أنه وفقا لمصدر مقرب من براد بيت، فإن الثنائي كانا يقضيان معا وقتا أطول مما يدرك البعض، منذ تبادلهما لقبلة تهنئة في حفل توزيع جوائز SAG.

 

وأوضحت أن كل هذا مهد لاتخاذ الثنائي لقرار الزواج، من جديد، وأن كل من والد ووالدة براد بيت كان لهما دورا هاما في ذلك، كما أن صديقة جينفر المقربة كورتني كوكس، كان لها دور.

 

كما ذكرت صحيفة "زا ميرور" أن الزفاف سيتم في سيرة تامة على أحد شواطئ المكسيك بناء على تقرير صادر من مجلة Life & Style t.


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