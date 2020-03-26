رغم انتشار فيروس كورونا.. رئيس الاتحاد الإيطالي يقترح استكمال النشاط الرياضي

اقترح جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استكمال بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم رغم انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد وإصابة العديد من اللاعبين بيه.





وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في تصريحات صحفية اليوم: "طالما أننا قادرون على العودة، لن نفقد الأمل في استئناف الموسم. سأقدم كل ما لدي لتحقيق ذلك. الاستسلام صعب للغاية لكن من المبكر التفكير في العودة الآن لكن علينا التفكير بشكل إيجابي وبذل قصارى جهدنا للعب المباريات حتى من خلال طلب استمرار البطولات عقب 30 يونيو المقبل".





وأضاف جابريل:"لا يوجد مجال للمصالح الفردية في الوقت الحالي. أدعم المنطق السليم لأن الاتحاد الإيطالي من سيتخذ القرار في نهاية المطاف لا نريد طلب المال لكننا سنتحدث عن الأزمة، ونطلب من الحكومة مساعدتنا في عدة إجراءات هناك اجتماع آخر في الأسبوع المقبل، من أجل بدء طاولة عمل لجمع الأفكار أعتبر إلغاء الموسم الحالي هزيمة وخسارة تقلل من قيمة البطولة. إنه سيناريو حزين، أرفض بعناد أي أفكار تؤدي لهذه النتيجة، سنواصل رفض هذه الفرضيات لأطول فترة ممكنة".





يذكر أن فيروس كورونا الجديد قد تسبب في إيقاف بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة لأجل غير مسمى.