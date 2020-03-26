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وزير الشباب والرياضة يتبنى "سمينار الأفكار" بالوزارة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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يترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حلقات مناقشة أسبوعية بالوزارة لأهم المشروعات والأفكار الجديدة التي يقدمها العاملون بوزارة الشباب والرياضة والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن فكرة حلقات المناقشة جاءت من خلال عرض مجموعة من الشباب المتميز بالوزارة تنظيم "سمينار علمي" مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التي تخص تطوير العمل المؤسسي بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية، وتطوير واستحداث المشروعات التي تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة في الدولة المصرية.

وأضاف "صبحي"، أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها حلقات المناقشة هي رصد أهم مشكلات العمل، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة والتي تقوم على بناء الإنسان.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تبني الأفكار التي تحقق تطلعات الشباب المصري والتي تأتي ضمن الرؤية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تبني أفكار ورؤى الشباب المصري والتي أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية ولعل أبرزها مؤتمرات الشباب والتي تقام تحت رعاية القيادة السياسية.

وكان طالب الدكتور أشرف صبحي، قيادات الوزارة بإعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة والمدربين المتضرررين من أزمة فيروس كورونا نظير تعطل عملهم داخل مراكز الشباب والأندية خلال فترة مواجهة هذا الوباء، مشيرًا أنه سيتم التنسيق مع وزير القوي العاملة فى هذا الإطار لتوفير الدعم اللازم لتلك الفئات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزرء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ المزيد من إجرءت الاحترازية لمكافحة فيروس الكورونا.

وأعلن "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مع تطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، مضيفا أنه ستغلق كافة المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساء إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن هذا القرار غير مطبق على الصيدليات، والمخابز، والمحلات، كما ستعلق تقديم جميع الخدمات للمواطنين من مؤسسات الدولة ماعدا مكاتب الصحة، منوها بأنه سيتم غلق المقاهي والكافيهات لمدة أسبوعين، واقتصار المطاعم على خدمات التوصيل.
وزير الشباب والرياضة يتبنى "سمينار الأفكار" بالوزارة
وزير الشباب والرياضة يتبنى "سمينار الأفكار" بالوزارة
وزير الشباب والرياضة يتبنى "سمينار الأفكار" بالوزارة
وزير الشباب والرياضة يتبنى "سمينار الأفكار" بالوزارة
وزير الشباب والرياضة يتبنى "سمينار الأفكار" بالوزارة
وزير الشباب والرياضة يتبنى "سمينار الأفكار" بالوزارة
وزير الشباب والرياضة يتبنى "سمينار الأفكار" بالوزارة
وزير الشباب والرياضة يتبنى "سمينار الأفكار" بالوزارة

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وزير الرياضة فيروس كورونا غلق المراكز التجارية حظر حركة المواطنين حركة المواطنين ازمة فيروس كورونا

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