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السبت.. عمرو الليثي يستضيف مخرج "الست دي أمي" للحديث عن ذكريات النجوم مع أمهاتهم

الخميس 26/مارس/2020 - 03:42 م
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عمرو الليثي يستضيف مخرج الست دي أمي
عمرو الليثي يستضيف مخرج "الست دي أمي"
أحمد رمضان متولي
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في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل ٢٨ مارس، علي شاشة النهار، يستضيف اﻻعلامي د.عمرو الليثي المخرج نبيل عبد النعيم مخرج البرنامج الشهير الست دي امي"، ويكشف اغرب الحكايات وأصعب المشاهد في حياة النجوم الذين يكشفون عن علاقتهم بأمهاتهم لأول مرة

 

يذاع برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء السبت، عبر شاشة قناة النهار.

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