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احتفالا باليوم العالمي للمسرح.. "أهلا يا بكوات" وصابر الرباعي على "يوتيوب" وزارة الثقافة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:39 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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ضمن عروض المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" يبث فى التاسعة مساء الجمعة 27 مارس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حفلاً للنجم التونسى صابر الرباعى، يتضمن مجموعة من أعماله الشهيرة منها ببساطة ، يا عسل ، انا بحن ، شارع الغرام ،  دلولة ، متخافش منى ، على نار ، عزة نفسى ، غلطان ، جرحى ما شفى ، اعز الحبايب ، ياللى جمالك ، امى ، ضاقت بك ، بنتخلق ، خلص تارك ، اتحدى العالم ، سيدى منصور ، برشا برشا .

 

واحتفالا باليوم العالمى للمسرح يقدم العرض المسرحي "أهلا يا بكوات" تأليف لينين الرملي وأخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي وعزت العلايلي وتتناول علاقة المجتمعين المصري والعربي بالمستقبل من خلال شخصيتى برهان ومحمود زملاء الدراسة اللذان فرقت بينهما السنوات فعمل محمود مدرسا للتاريخ وحمل هموم المجتمع والناس في بلاده في حين حصل برهان على درجات دراسية عليا وأصبح من كبار العلماء .

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