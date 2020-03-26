فيسبوك تتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز المعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا

تتخذ شركة فيسبوك المزيد من الإجراءات لمواجهة المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا COVID-19، ليس فقط على منصة فيسبوك الرئيسية، ولكن أيضًا على Instagram و WhatsApp و Facebook Messenger، عن طريق توسيع جهودها لربط الناس بمعلومات موثوقة حول فيروس كورونا .





تسعى شركة فيسبوك إلى التأكد من حصول الأشخاص على معلومات موثوقة تتعلق بفيروس كورونا من مصادر موثوقة، يتضمن هذا معلومات من منظمة الصحة العالمية (WHO) بالإضافة إلى بيانات في الوقت الحقيقي حول انتشار العدوى، وتظهر النوافذ المنبثقة أيضًا في Instagram عندما يبحث الأشخاص عن COVID-19 ، وتظهر المعلومات في Messenger أيضًا.





وتقول شركة فيسبوك: هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تتم مشاركتها وانتشارها بسرعة على WhatsApp، و يمكن للأشخاص الاشتراك لتلقي تنبيه الصحة لمنظمة الصحة العالمية على WhatsApp، وهو تقرير يومي بأحدث أعداد حالات COVID-19.





ويتضمن أيضًا نصائح حول كيفية منع انتشار المرض بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة الشائعة التي يمكن للأشخاص إرسالها بسهولة إلى أصدقائهم وعائلاتهم.





وتضيف الشركة، نحن نعمل أيضًا بشكل مباشر مع وزارات الصحة في المملكة المتحدة والهند وإندونيسيا وسنغافورة وإسرائيل وجنوب إفريقيا ودول أخرى لتقديم تحديثات صحية مماثلة خاصة بتلك الدول.





وأوضحت الشركة، انها تعمل على إزالة المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا والتي يمكن أن تساهم في إلحاق ضرر وشيك".



