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هازارد يطلق تصريح مثير عن موسمه مع ريال مدريد

الخميس 26/مارس/2020 - 03:21 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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اعترف إيدين هازارد، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، أن موسمه الأول مع النادي الملكي كان سيئاً من كافة النواحي.

وصرح هازارد لشبكة RTBL، وتناقلت تصريحاته عدة شبكات إسبانية، حيث قال: "أنا بحالة جيدة الآن، أتدرب في المنزل، قام الأطباء بنزع آثار العملية الجراحية السابقة".

وأضاف: "أتدرب بشكل قوي الآن، أستطيع السير على قدمي، كل شئ على ما يرام".

وواصل: "لم يكن موسمي جيداً مع ريال مدريد في كل الجوانب، هذه حقيقة، يمكن إعتباره موسماً إعدادياً، حتى أتأقلم على الأجواء في مدريد".

وأتم: "الموسم القادم سيكون مختلفاً، سأظهر بشكل مختلف، نمتلك مجموعة رائعة، واكتسبت خبرات عديدة، ما زال لدي أربعة أعوام في عقدي مع ريال مدريد".

وخاض هازارد موسماً صعباً منذ إنضمامه لريال مدريد قادماً من تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي، بسبب كثرة إصاباته وعدم جاهزيته.

وخضع اللاعب لجراحة في الكاحل بمدينة دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستغل حالياً فترة توقف النشاط الكروي في إسانيا بسبب إنتشار فيروس كورونا.

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