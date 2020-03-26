هازارد يتحدث عن فيروس كورونا ويتحسر على موسمه الأول مع ريال مدريد

تحدث اللاعب الدولي البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم ويكشف عن حسرته بموسمه الأول مع النادي الملكي.

وقال هازارد:"لا أقول إنني لا يمكنني الإصابة بفيروس كورونا لكني داخل منزلي ولا أحد يزورنا ولا يمكننا رؤية أي شخص، وقلق قليلا مثل أي شخص آخر، لكني أخشى بشكل خاص من نقله إلى الآخرين، فهو الأمر الأكثر إثارة للقلق لدينا من يهتمون بصحتنا، وأنا قلق على الأشخاص الأكثر ضعفا، حيث سيتسبب لهم الفيروس في المزيد من المشاكل".

وأضاف هازارد:"موسمي الأول في صفوف الميرنجي كان سيئًا بسبب لعنة الإصابات التي لحقت بي لقد كان موسما للتكيف، وسيتم الحكم علي في الموسم الثاني، والأمر متروك لي لأكون في حالة جيدة العام المقبل المجموعة الحالية في الفريق جيدة، التواجد هنا تجربة رائعة بالنسبة لي، ولازال في عقدي 4 سنوات باقية".

واختتم لاعب ريال مدريد تصريحاته قائلا:"كنت أقترب من المشاركة في بطولة اليورو هذا العام، لذلك شعرت بخيبة أمل من تغيير الموعد سوف ننتظر لعام آخر وهو عار، لكن كاحلي سيسمح لي بالعودة إلى مستواي، وأعتقد أن هذا القرار صعب على الجماهير، لأنها تريد رؤية بطولة دولية كل صيف لكني أعتقد أن هناك أولويات في الحياة، رغم أني كنت سأتواجد في البطولة، حيث كنت أعمل من أجل اللحاق بالمباريات الأولى الآن أنا أعمل بجد أكثر، ويمكنني المشي، لذلك كل شيء على ما يرام".